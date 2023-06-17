İhlas Haber Ajansı

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İşçi taşıyan servis yanmaktan son anda kurtuldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde içerisi işçi dolu servis midibüsünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde içerisi işçi dolu servis midibüsünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Alt kısmından alev alan servisi, vatandaşlar araçlarından çıkardıkları yangın tüpleri ile söndürdü.


Edinilen bilgiye göre Yenişehir Atatürk Caddesi üzerinde seyreden içerisinde işçilerin bulunduğu 16 S 8059 plakalı servis midibüsünden yoğun şekilde duman çıkmaya başlayınca sürücüsü aracı durdurup işçileri aşağıya indirdi. Alt kısmından alev alan midibüse yoldan geçen diğer sürücüler araçlarından çıkardıkları yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yanmadan söndürülen servis midibüsü hasar gördü.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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