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İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı

Bursa’da vince bağlı silonun içinde çalışan 2 işçi, 1,5 metreden yere çakıldı.

Bursa'da vince bağlı silonun içinde çalışan 2 işçi, 1,5 metreden yere çakıldı. Silonun içindeki çelik parçaların üstlerine devrilmesiyle yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.


Olay, merkez Orhangazi ilçesinde çelik silo ve tank üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üretimi tamamlanmak üzere olan büyük bir silonun içinde çalışan İ.S. (38) ve O.D. (23), vince bağlı olan silonun 1,5 metre yükseklikten yere çakılmasıyla yaralandı. Silo içindeki çelik plakalar iki çalışanın üzerine düştü. Çeliklerin altında kalan işçiler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayatî tehlikeleri bulunmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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