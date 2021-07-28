İşçileri taşıyan minibüs dereye uçtu: 5 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için manevra yapınca dereye uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şişe cam köprüsü mevkiinde, Şanlıurfa'dan Yenişehir'e gelen mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün sürücüsü, mevsimlik işçileri çadırlarına götürürken karşı yönden gelen aracın hatalı sollama yaptığını fark ederek manevra yaptı. Kontrolden çıkan minibüs savrularak dereye uçtu. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 10 işçiden 5'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.