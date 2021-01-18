İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşçinin parmakları ezildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde parmaklarını makineye kaptıran işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parmaklarını makineye kaptıran işçi yaralandı.


Olay Metal Sanayi 12. Sokakta meydana geldi. İş yerinde bulunan demirleri makineyle bükmeye çalışan 48 yaşındaki Metin A'nın bir anlık dalgınlığı sonucu parmakları makine ile demirler arasında kaldı. Acılar içerisinde kalan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler parmakları ezilen işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından parmaklarında ciddi derecede ezilme meydana gelen Metin A. Bursa'ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.