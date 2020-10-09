İşe diye evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Bursa'da ticarî sıkıntıları olduğu iddia edilen bir kişi sırra kadem bastı.

Olay, Nilüfer Üçevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Ekim Pazartesi günü evden çıkan Osman Hanedar (45), işe gitmeyince arkadaşları eşi Halime Hanedar'ı aradı. Cep telefonundan Hanedar'a ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ticarî olarak bir takım sıkıntıları olan Osman, en son Küçük Sanayi Sitesine girerken güvenlik kameralarına yansıdı. 1,75 boylarında 80 kilo civarında olan Hanedar'dan o günden beri haber alamayan ailesi hayatından endişe ettiklerini dile getirdi. Evden çıkarken üzerinde yeşil tişört ve füme renk hırka olan Osman Hanedar'ı görenlerin 546 477 08 16 numaralı telefonu aramaları istendi.