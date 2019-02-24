Işık: "Biz tüm renklerimizle büyük ve güzel bir aileyiz"

Gürsu Belediyesi'nin desteği ve Gürsu Ardahanlılar Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 19.Geleneksel Kaz Gecesi'nde Ardahanlılar biraraya geldi. Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünde düzenlenen gecede konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tüm renklerimizle büyük ve güzel bir aileyiz. İlçe halkımızı, renkli kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle güzel etkinliklerde buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Gürsumuz, farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımızın, birlik ruhuyla huzur içinde yaşadığı bir kent. Bizi biz yapan tüm değerlerimizle bütün olmamızı pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımız var. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelerek Gürsumuz'a yerleşen hemşehrilerimizin yöresel değerlerini yaşatacağı böyle güzel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Belediye olarak desteklerimiz sürecek" dedi.

Türküler ve halaylarla birlikteliğin coşkusunun yaşandığı gecede halk oyunları gösterisi de sunuldu. Gürsu Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlendi.