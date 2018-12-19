Işık: ''Gemlik için tarihi fırsat''

Seçim dönemine girilmesine rağmen Gemlik'te bir belediye başkanı bulunduğu ve hizmetlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Milletvekili Zafer Işık, “Gemlik başkanımızla önemli hizmetler kazandı. Bir yandan belediye çalışmaları, bir yandan Bursa Büyükşehir'in Gemlik'te yatırım yapmak adına çalışmaları Gemlik'e önemli değerler kazandırdı. Aynı zamanda bizim de Gemlik'in evlâdı olarak milletvekili seçilmemiz, Gemlik'in işlerini daha da artıran unsur oldu. Yeni dönemde de, Gemlik AK Partili Belediye tarafından yönetilecektir. Gemlik'te seçim öncesi ve sonrasında hizmet yağmuruna tutulacaktır. gibi Belediyenin önemli icraatlarının yanı sıra merkezî hükümet ile Gemlik'e yakışır bir devlet hastânesi açıldı. Kumla'da bölgenin su ihtiyacını karşılayacak önemli bir baraj yapılıyor. Uyum ve âhenk içinde devam eden hizmetlerde de kazanan Gemlik oluyor ve olmaya da devam edecektir'' dedi.

Gemlik'te sürekli gündeme gelen dönüşüm ve îmar durumları ile alâkalı da bilgilendirme yapan Milletvekili Zafer Işık, ''Gemlik'te sonuca ulaşmak üzere olduğumuz kuzey imar planları konusunda bütçe görüşmelerinin ardından önemli adımlar atacak, meseleyi çözeceğiz. Aynı zamanda kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm konusunda da, vatandaşların ve uzmanların görüşlerini alarak yol izleyeceğiz. Bu dönemki önceliğimiz 'katılımcı belediyecilik' olacak. AK Parti'den aday olan arkadaşımız, 31 Mart'tan sonra bütün Gemlik'in belediye başkanı olacaktır. Parti veya siyasî görüş ayırt etmeksizin, bütün görüşlere açık olacak, Gemlik'in önceliklerini gözetecek, vatandaşlardan fikirler alarak hizmet yağmuruna bugün olduğu gibi devam edecektir. Gemlik'te yakın zamanda faaliyete geçecek ve çeşitli uygulamalarla kazandırdığımız alanlar sonrasında önemli bir istihdam sahası oluşacaktır. Yapılacak tesisleşme sonrasında Gemlik zeytin konusunda yeniden hareket kazanacaktır. Gemlik zeytininde ürün başına destek yoktu. Yeni dönemde de bu anlamda girişimlerimiz olacak. Ürüne destek verilmesi adına da çalışacağız. Desteği de kısa sürede alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Işık, "Bütçe görüşmeleri sonrasında da, çok özlediğim Gemlik'te sahada olacağım. Belediye Başkan Adayımıza, bugün de olduğu gibi destek vererek, Gemlik'in önerilerini de bu dönemde de Ankara'ya aktarmaya ve çözüm yolları bulmaya devam edeceğim. 31 Mart Gemlik için tarihi bir fırsat. Ankara'da Gemlik'ten bir milletvekilinin olması Gemlik'e hizmetlerin daha hızlı gelmesini sağlarken, Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de uyumuyla Gemlik önümüzdeki dönemde de hizmetin merkezi olacaktır" dedi.