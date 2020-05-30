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Işık: “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarında her zaman yanlarındayız”

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak yardımlarını evlerine kadar götürerek ulaştırıyor.


Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sosyal yardım ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hazırlanan erzak paketlerini evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Gıda, giyecek, engelli sandalyesi, hasta nakil hizmeti yoğun olmak üzere yaptığımız sosyal yardım hizmetlerimizle desteğe ihtiyacı olan hemşehrilerimizin yanında olarak sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletiyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirerek manevî desteğimizle de onlara güç veriyoruz” dedi.


Gürsu Belediyesi'nce yapılan sosyal yardımlar kapsamında, her gün yapılan sıcak yemek hizmeti de ihtiyaçlı olduğu tespit edilen vatandaşlara ulaştırılmakta.

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