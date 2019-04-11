Işık : “Hemşehrilerimizin teveccühüne lâyık olmaya çalışacağız”

Ak Parti Bursa ve Gürsu teşkilatlarından oluşan heyet, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret ederek, seçimde elde edilen başarı için tebrik etti.

Ak Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Mustafa Esgin, Atilla Ödünç, Osman Mesten, Zafer Işık, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve yönetim kurulu üyeleri ile Ak Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, seçim süreci ve bundan sonra Gürsu için hizmetler konuşuldu.

“İkinci sefere çıkmamızda destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek Ak Parti il ve ilçe teşkilatına teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çaba sarf etmeden, çalışmadan zaferin kazanılamayacağının şuurundaydık. İnşallah bundan sonra da daha çok çalışarak, daha çok hizmet ederek hemşehrilerimizin teveccühüne layk olmaya çalışacağız. Yüzde 63 oy oranıyla bizlere bu görevi veren hemşehrilerimizin, bizlerden bekledikleri sorumluluğun da şuurundayız. Gürsu'muzun gelişimi için aynı heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretleriyle bizlere güç veren ve onurlandıran milletvekillerimize ve Ak Parti il ve ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Başkan Işık'ın, şehit Başkan Cüneyt Yıldız'dan devraldığı Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yerine getirerek, halkın teveccühünü kazanıp yeniden seçildiğini belirterek, kendisini tebrik etti ve yeni projelerle Gürsu'yu geliştirme yolunda başarılar diledi.