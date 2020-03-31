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Işık: “Hepimizin sağlığı için sosyal mesâfemizi koruyalım”

Bursa’nın Gürsu Belediyesi, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında otobüs duraklarına ve ATM’lerin önlerine sosyal mesâfe işaretleri oluşturdu.

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında otobüs duraklarına ve ATM'lerin önlerine sosyal mesâfe işaretleri oluşturdu.


Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hepimizin sağlığı için, sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesi için koronavirüsten korunma tedbirlerini uygulamak hepimizin sorumluluğu. Oluşturduğumuz bu işaretlerle hemşehrilerimizin sosyal mesâfeyi koruma konusunda hassasiyetlerini taze tutmak ve mesafe ayarlamalarına yardımcı olmak istedik. Bu zor günleri, hep birlikte uygulayacağımız korunma tedbirleriyle aşacağız inşallah” dedi.


Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, ilçedeki otobüs durakları ve ATM'lerde bir metre sosyal mesâfe işaretleri oluşturuldu.

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