Işık, kadın personelin gözünden Gürsu'yu dinledi

“Kadın personellerimizin gözünden, ilçemizin gelişimi için en öncelikli gördükleri meseleleri dinleme imkânı bulduk” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kocaman bir aile olarak hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizde büyük emekleri olan kadın personellerimizin Gürsu'nun gelişimine katkı sağlayacak düşüncelerini istişare ettik. Onların emekleriyle şekillenen Gürsu''muzun, çözüm gerektiren konularına ilişkin önerilerini konuştuk. Büyük bir aile olarak görev yaptığımız Belediyemiz çatısı altında gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerin gururunu ve mutluluğunu paylaşmada ortak duygularla hareket etmemizin hizmet etme motivasyonumuzu arttırıcı etkisini vurguladık. Hepimizin, Gürsu'muz ve belediyemizi sahiplenerek, hizmetlerimizi keyifle sunduğumuzda daha mutlu ve faydalı olacağımız noktasında fikir birliğine vardık ve hizmetlerimizi severek yapmanın bireysel yaşamlarımıza da yapacağı olumlu katkıları konuştuk. Hepimiz için faydalı olduğuna inanıyorum.” dedi.

Pandemi sürecinin personeller arasındaki iletişimi azalttığını belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Zeynep Ateş, “Maalesef bu süreç hepimizin ihtiyaç duyduğu insan iletişimini azaltmamıza neden oldu. Kadın personellerimizin ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği sağlamak amacıyla, hem bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk hem de Belediye Başkanımızla hizmetlerimize ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Bu sürecin hepimiz üzerinde oluşturduğu olumsuz psikolojik etkileri ortadan kaldırmak amacıyla internet ortamında, uzman desteğiyle programlar düzenleme yönünde çalışmalar başlattık” dedi.

46 kadın personelin iştirâkiyle yapılan toplantılar, üç ayrı toplantı şeklinde, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.