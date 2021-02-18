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Işık: “Kara kışta can dostlarının yanındayız”

Gürsu Belediyesi, çetin kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.


Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kara kışta beslenme ve barınma ihtiyaçları daha da önem kazanan can dostlarımız için Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle temin ettiğimiz kulübeleri muhtelif noktalara yerleştirdik. Can dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını da düzenli olarak gıda takviyesi yapıyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle temin edilen kulübeler, Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi ekiplerince sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yerleştirildi.


Gürsu Belediyesi Hayvan Barınağı ve çevresindeki alana yerleştirilen kulübelerde barınmaları sağlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları da düzenli olarak karşılanıyor.

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