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Işık: “Karın güzelliği kazalarla gölgelenmesin istiyoruz”

Gürsu Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve dağ yollarında kar temizliği yapıyor.


Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gelmesini dört gözle beklediğimiz kar yağışı, hepimizin keyifle izlediği manzaralar oluşturdu. Kar keyfimiz tatsızlıklarla kaçmasın, karın güzelliği kazalarla gölgelenmesin diye, şehrimizin merkezinde ve dağ yollarında, buzlanmayı önleme ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağışının en güzel manzaraları oluşturduğu İpekyolu Mahallemiz'de yaşayan hemşehrilerimizin, kar koşullarından etkilenmemeleri için, kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış koşullarının zorluklarını ortadan kaldırmak için biz iş başındayız” dedi.


Kar temizleme çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda buzlanmayı önleyici çalışmalar yapıyor. Bilhassa kaldırımları kardan arındıran ekipler, vatandaşların kayarak düşmemeleri için tedbir alıyor.


Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle dağ yollarını açan ekipler, dağ bölgesinde yaşayan vatandaşların yollarda mahsur kalmaması için çalışıyor. Gürsu'nun dağ bölgesinde kurulu olan İpekyolu Mahallesi'ne ilçe merkezinden ulaşımın sağlandığı yolları açık tutma çalışmalarının yanında, İpekyolu Mahallesi'nin içindeki yollar da vatandaşların rahat kullanabileceği şekilde temizleniyor.

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