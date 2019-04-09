Işık mazbatasını aldı

31 Mart mahallî idareler seçimlerinin ardından mazbatasını alan Başkan Mustafa Işık, “Değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle yeniden üstlendiğim görevle, Gürsu'muza hizmet yolundaki yeni dönemin başlangıcını yaptık. Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın emâneti olarak devraldığım bu görevi, lâyıkıyla, halka hizmet düsturuyla yerine getirebilmek için çalıştım. Şimdi de değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle bugün teslim aldığım mazbatayla yeniden üstlendiğim görevimi, yine aynı hizmet aşkıyla ve coşkusuyla yapmaya devam edeceğim. İnşallah Gürsu'muzun gelişmesi için ilçemizin bütün dinamiklerini harekete geçirecek istişâre kültürüyle hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gürsu için yapacağımız bütün hizmetlerde ihtiyacımız olacak güç birliğinin coşkusunu, bugüne değin olduğu gibi bundan sonra a, inançla, sevgiyle, azimle, hep birlikte hissederek, ilçemizin geleceğini şekillendirmek için çalışacağız. Teveccühleri için, yanımızda oldukları için, dualarını, desteklerini hissettirdikleri için bütün hemşehrilerime, minnetle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan da, seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için artık hizmet etme vakti olduğunu söyledi ve başarılar diledi.

Programa Gürsu Ak Parti İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, Gürsu MHP İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, meclis üyeleri, belediye personeli, Başkan Işık'ın eşi Sümeyye Işık ve ilçe halkı katıldı. Hatıra fotoğraflarının da çekildiği programın ardından pasta kesilerek misafirlere ikram edildi.