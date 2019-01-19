Işık, sabah sohbetleriyle esnafın nabzını tutuyor

Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, esnaf buluşmalarına devam ediyor.

“Sabah sohbetlerinde esnaf buluşmaları” ile sabahları esnafla kahvaltı yapan Başkan Mustafa Işık, esnafın beklentilerini ve Gürsu hakkındaki fikirlerini dinliyor. Mustafa Işık, Gümüşkaya Kıraathanesi'nde birlikte kahvaltı yaptığı esnafların taleplerini dinledi. Işık, Sabahları birlikte yaptığımız kahvaltılarda, ilçemizin gelişmesi için yapılması gereken çalışmaları istişâre etmiş oluyoruz. Gürsu hepimizin. İlçemizin gelişmesi için bütün dinamiklerimizi bir araya getiren bir sinerji yakalamamızın önemini biliyoruz. İlçenin bütün dinamikleri harekete geçirerek en sağlıklı çözümleri üretmeye çalışıyoruz. Bu maksatla esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah sohbetlerimizde ilçemiz için istişârelerde bulunuyoruz. Bütün hizmetleri hemşehrilerimizin beklentilerini değerlendirerek yönlendiriyoruz. Sohbetlerimize konu olan sıkıntıları yerinde inceleyerek hallediyoruz” dedi.