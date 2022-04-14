Işıltılı bir cilt için 10 pratik yöntem

Gülbiye Güler, rüzgâr ve soğuk havaya maruz kalmanın cilt kuruluğuna sebep olduğunu ancak ışıl ışıl bir cilde kavuşmanın basit yöntemlerle mümkün olabileceğini ifade etti.

Medicana Bursa Hastanesi Gülbiye Güler, rüzgâr ve soğuk havaya maruz kalmanın yanı sıra kapalı ortamdaki ısıtıcıların ortamı kurutması sonucunda ciltte kuruma ve kırışıklıklarda artış meydana geldiğini ifade ediyor. Basit ama etkili yöntemlerle ışıl ışıl bir cilde kavuşabileceğine dikkat çeken Dr. Gülbiye Güler'in önerileri şöyle sıraladı:

"Bahara girerken ışıltılı bir cilt için, cilt temizliği çok önemlidir. Bunun için çeşitli peelingler ve cilt bakımlarıyla cilt ölü dokulardan ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Bu işlemler cildin yapısına göre yapılmalıdır. Temizlenen cilt siyah noktalardan arındırılır ve böylece daha ışıltılı olur. Kış boyunca kuruyan cildin nemlendirilmesi gerekmektedir. Nemlendiriciler cildin tipine uygun olarak paraben, alkol içermemeli, komedojenik olmamalıdır. Nemlendiriciler kuru ciltlerde özellikle yenileyici, onarıcı, su tutucu özelliği olan kollajen, aminoasitler, keratin ve hyalüronik asit içeren ürünler içermelidir. Bol antioksidan maddeler ile A,B,C ve E vitaminlerini içeren sebze ve meyveler ile beslenerek cildimizin onarılması ve tazelenmesini sağlarız. Ayrıca omega-3 içeren balık ve ceviz tüketerek cildimize daha parlak görünüm kazandırabiliriz. Cildi matlaştıran ve kırışıklıklar ile lekelenmeler yapan sigara, alkol ve kafeinden uzak durmalı, günde 2 fincan yeşil çay tüketilmelidir. Cildimizin daha parlak görünmesi için günde 10-12 bardak kadar su içilmelidir. Kan dolaşımını arttırmak ve böylece cilde ışıltı kazandırmak için günde 40-45 dakika açık havada yürüyüş yapılmalıdır. Yorgunluk, uykusuzluk ve stres ciltte mat, soluk ve şiş bir görünüme sebep olduğundan iyi ve kaliteli uyumalı, yüzde uyku çizgilerinin oluşmaması için sırt üstü yatmalıdır. Stresten uzak durmalıdır. Bahar aylarında güneşin kendini göstermesi ile birlikte hepimiz açık havaya çıkarız. Ancak ciltte güneşin zararlı etkileri olan lekelenme, kırışıklıklar ve cilt kanserlerinden korunmak için evden çıkmadan en az 20 dakika önce güneş gören bölgelerimize cilt tiplerine uygun güneş koruyucu faktörlü kremlerden sürmelidir. Kişisel bakım ürünleri dışında bahar aylarında dermatoloğunuzdan destek bakım alınabilir. Vitamin karışımlarından oluşan mezoterapi, kendi kanınızdan hazırlanan PRP cilde nem veren ve kırışıklıkları azaltan hyalüronik asit enjeksiyonları ile ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz."