İskender Paydaş, çocuklarla "100 kere 23 Nisan" dedi

Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkmayan Nilüfer Çocuk Korosu, İskender Paydaş ile okudukları parçayla büyük beğeni topladı.

İskender Paydaş, 100 kere 23 Nisan Projesi'nde Ferman Akgül ve Nilüfer Çocuk Korosu ile bir araya gelerek tüm dünya çocuklarına bir şarkı armağan etti. Herkesin bireysel olarak evlerde çalıştığı ve seslendirdiği şarkı, kısa sürede büyük beğeni kazandı. Nilüfer Çocuk Korusu Şefi Suat Şahin yönetiminde çocuklar kısa sürede neler başarabileceklerini ortaya koydu.

Sosyal medyadan da paylaşılan video, çok kişi tarafından izlendi.