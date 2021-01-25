İŞKUR'dan otizmli gençlerin üretkenliğini arttıracak proje

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Proje Birimi tarafından hazırlanan ve 2020 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında sunulan, “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi” projesi ulusal ajans tarafından kabul edilerek Avrupa Birliği finansmanı almaya hak kazandı.

İş Kur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, "Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin daha aktif ve kapsamlı bir şekilde hem iş dünyasında hem de sosyal yaşamda yer alabilmelerine katkı sunmayı amaçlamaktayız. 30 ay sürecek olan projede, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik destekli istihdam modelinin geliştirilmesi kapsamında proje ortakları bir araya getirilmiştir. Anadolu Üniversitesi, Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş, Pandora X Yazılım AR-GE Danışmanlık Hizmeti Ltd. Şti, Triple A Demotics Amsterdam Autisme Academie (Hollanda), Aspire-Igen Group Limited (Birleşik Krallık) ve Vivre et Travailler Autrement (Fransa) kurumları ile ortak çalışmalar yürütecek. Uluslararası başarılı örneklerin ortaya konması, engelli iş koçu olarak görev yapan iş ve meslek danışmanlarının ve özel sektör iş koçlarının özellikle otizmli bireylerin istihdamında yetkinliklerinin artırılması, hem iş koçlarının hem de otizmli birey ve ailelerinin yararlanacağı bir online portal oluşturulması, dolayısıyla etkin yöntem ve metodoloji desteği alınarak başta otizmli bireyler olmak üzere engelli bireylere kapsamlı hizmet sunmak projenin başlıca çıktıları olacak" dedi.