“İslâm şehir ve medeniyet” semineri

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğundaki eğitim meclis salonunda yüz yüze gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Çelenk'in konuşmacı olarak katıldığı ve sohbet şeklinde geçen programda, toplumsal hayatın beşiği olan ve binlerce yıllık tarihe sahip şehir ve medeniyetlerin oluşum ve gelişim aşamaları ele alındı. Toplu hayatın kalitesinin arttırılması, sağlıklı çevre, kültürel işlevsellik, şehir benliği, yerel bilince sahip olma, ekolojik denge konularıyla ilgili zengin içerikli bir sunum yapan Dr. Mehmet Çelenk'e, program sonunda Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç tarafından tablo hediye edildi.