İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsmail Çokçalış'ın çapraz bağları koptu

Altay maçında sakatlanan Bursaspor’un genç futbolcusu İsmail Çokçalış’ın çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı bildirildi.

Altay maçında sakatlanan Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Çokçalış'ın çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı bildirildi. 21 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde ameliyat olması bekleniyor.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi. Altay maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun, ön çapraz bağlarının koptuğu ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Bugün yapılan kontrollerin ardından bağlarının koptuğu tespit edilen İsmail Çokçalış'ın birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi. Genç oyuncu bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmişti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.