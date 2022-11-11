İsmail Ertekin: “Bursaspor için bilimden faydalanıyoruz”

Ertekin, “Oyuncularımız pozitif anlamda ivmelenme oldu. Mentor desteği de alıyoruz. Bursaspor'u daha iyi yerlere getirebilmek için bilimden de faydalanmaya çalışıyoruz” dedi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertekin, “Deplasmanda bir ilki gerçekleştirmeye çalışacağız. Çalışmalarımız gayet iyi. Geçen hafta oyun olarak belli bir mücadeleyi gösterdik. Bu hafta deplasmandan üç puan alıp yukarı tırmanacağız. Geçen haftaki mücadele gücümüzü ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi gördük. Sonuç almaya çalışacağız. Oyuncularımız pozitif anlamda ivmelenme oldu. Mentor desteği de alıyoruz. Bursaspor'u daha iyi yerlere getirebilmek için bilimden de faydalanmaya çalışıyoruz.

“Enver Cenk Şahin'de problem var ama”

Bursaspor'da sakat oyuncuların son durumu ile ilgili de bilgi veren Ertekin, “Hasan Ayaroğlu'nun Menemen FK maçında oynama durumu yok. Eren Güler zaten sezonu kapattı. Takım kaptanında (Enver Cenk Şahin) biraz problem var ama maç günü kadar düzeleceğini düşünüyorum. Biz sonuç olarak 11 oyuncu ile oynayacağız. Bursaspor gerekli mücadeleyi verdiğinde puanları alır gelir. İnşallah bu deplasmanla birlikte gerçekleşir” dedi. Enver Cenk Şahin, son idmanda aldığı darbeden dolayı sakatlandığı bugünkü çalışmada da takımdan ayrı düz koşu yaptığı öğrenildi.

Antrenman Nejat Biyediç Sahası'nda yapıldı

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, yeni ekibi ve yeni saha ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ertekin, yardımcıları ile ilgili olarak, “Hepsi antrenörlük yapan arkadaşlarımız. Şu anda Bursaspor'da bana büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Fikir birliği çok önemli. Onlar da buraya gelirken hiçbir maddi talepleri olmadan, Bursaspor'a nasıl katkı sağlarızı düşünüp geldiler. Biz bu ekiple çok faydalı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Tecrübeli teknik adam, bugün ilk kez zeminine bastıkları Nejat Biyediç Sahası ile ilgili olarak da, “Nejat Biyediç Sahası'nda ilk kez çalışıyoruz. İdman yaptığımız saha çok bozuldu. Bu sahayı devreye soktuğumuz için mutluyuz. İyi oyuncular, iyi zeminde yetişiyor. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İsmail Ertekin altyapıya teşekkür etti

Tecrübeli teknik adam, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yakından takip ettiğini belirterek, altyapıdaki antrenörlere de ayrıca teşekkür etti. Ertekin, “Bütün futbolcularımız neredeyse altyapı. Kim gelirse gelsin isim önemli değil. Bugün Melih yarın başka biri. Altta bize doğru rapor gelirse, oynayabilir pozisyonu varsa biz de onlara görev vermeye çalışıyoruz. Altyapımıza da teşekkür ediyorum. İyi günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.