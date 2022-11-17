İsmail Ertekin: "Hakemler bütün hataları bize yapıyor”"

Ertekin, "Bu ligde hakemler inanılmaz derecede kötüler. Bütün hataları da bize yapıyorlar. Sezon başından beri böyle Aleyhimize kararlar veriyorlar. Sanki özel yapıyorlarmış gibi. Alınıyoruz. Onları da yenmek zorunda kalacağız gibi görünüyor" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Isparta 32 Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, öncelikle Menemen FK maçıyla ilgili olarak, "Geçen hafta oldukça iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İkinci yarı bölüm bölüm zorlandık, topu rakibe verdik. Ama mücadele gücümüzü bırakmadık. Maçın sonuna doğru daha iyi işler çıkarttık. Sona doğru da golü bulduk ve kazandık. İlk kez deplasmanda galip gelmemiz bize artı oldu. Bu tür maçları daha iyi oynayıp iyi skorla bitirmek istiyoruz. Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Taraftarımızın olumlu desteğine ihtiyacımız var"

Her geçen gün artıya doğru gideceklerini söyleyen İsmail Ertekin, "Ben çocuklara güvendiğimden söylüyorum. Bu ligin yabancısıydılar. Şimdi onu attılar üstlerinden. Allah'ın izniyle bu hafta da kazanıp, sıralamadaki yerimiz de yukarıya gidecek. Yarın öbür gün başka şeyler de düşünebiliriz. İyi bir takımla oynayacağız. Topu verirseniz iyi oynuyorlar. Biz baskı yapacağız. Kazanmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Taraftarımızın da olumlu desteğine ihtiyacımız var. Eğer bizlere desteklerini esirgemezlerse maç sonu onlara galibiyet hediye edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakemler bütün hataları bize yapıyorlar"

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, hakemlerle ilgili sert sözler sarf etti. Ertekin, “Bu ligde hakemler inanılmaz derecede kötüler. Bütün hataları da bize yapıyorlar. Sezon başından beri böyle Aleyhimize kararlar veriyorlar. Sanki özel yapıyorlarmış gibi. Alınıyoruz. Onları da yenmek zorunda kalacağız gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Takıma sağlanan mental destekten de bahseden Ertekin, “Takımın kendine olan güvenleri düşüktü. Yardımcılarımız ve dışarıdan aldığımız destekle mental anlamda da önemli gelişmeler gerçekleştirdik. Oldukça memnunuz” dedi.

Transfer tahtasında son durum

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, transfer tahtası ile ilgili sorulan bir soruya, “Bursa isterse tahta açılır. Ama bizlerin tek başına çözebileceği şeyler değil. Sanayi kenti dediğimiz, övündüğümüz Bursa olarak bu borcu ödeyemiyorsak bir yerlere bir şeyler sormak lazım” cevabını verdi. Altyapıdan takviyeler olacağını söyleyen Ertekin, “Altyapıdan mecburen takviyeler olacak. Aldığımız rapora göre hareket ediyoruz. Transferimiz açık değil o yüzden kimsenin de gitmeye niyeti yok. Biz kendi oyuncularımızla birlikte bir üst lige çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ertekin ayrıca sakatlıkları devam eden Samet ve Hasan'ın bu hafta forma giyemeyeceğini belirterek, “Hasta olan futbolcularımız var. Bir kaç oyuncumuz gribe yakalandı. Umarım hafta sonuna kadar düzelirler” dedi.