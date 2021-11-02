Bursaspor'un başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu ve kenetlendikçe güçlerinin daha da çok ortaya çıkacağını söyledi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup eden Bursaspor'un başarılı futbolcusu İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada bir gol ve bir de asistlik performans gösteren 22 yaşındaki futbolcu, zorlu müsabaka ve gelecekle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İsmail Yüksek, “Kenetlendikçe gücümüz ortaya çıkacak. Durmadan devam” ifadelerini kullandı.