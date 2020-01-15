İsmet amca istedi, başkan evine götürdü

Erdem, 64 yaşındaki İsmet Aktaş'ın evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek fidanları elleriyle teslim etti.

Nilüfer Belediyesi'nin ücretsiz fidan dağıttığını öğrenen 64 yaşındaki ortopedik engelli İsmet Aktaş, Başkan Turgay Erdem'e kişisel sosyal medya hesabından ulaşarak fidan talebinde bulundu. Bahçesine bir adet ıhlamur ağacı dikmek istediğini ancak engelli olduğu için dağıtım noktasına gidemediğini yazan Aktaş'ın talebine Nilüfer Belediyesi duyarsız kalmadı. Hatta, bir adet ıhlamur fidanı talebinde bulunan Aktaş, sürprizle karşılaştı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, engelli vatandaşın talebini bizzat gerçekleştirdi. Başkan Erdem, Aktaş'ın Çalı Mahallesi'ndeki evine Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gitti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i karşısında gören İsmet Aktaş, talebinin başkan tarafından yerine getirildiğini görünce hem şaşırdı, hem sevindi mutluluk. Aktaş, “Aslında ben bir tane ıhlamur fidanı istedim başkanımdan, ama o 5 fidanla, üstelik kendi elleri ile kapıma getirdi. Çok büyük sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim” dedi.

Aktaş'a fidanları teslim eden Turgay Erdem, fidanların dikimine de yardım etti. İsmet Aktaş ile daha sonra çay içip sohbet de eden Başkan Erdem, daha yeşil bir kent oluşturmak adına yapılan böyle bir talebi bizzat gerçekleştirmek istediğini söyledi. Erdem, “İsmet Bey'in sosyal medyadan arzusunu öğrenince sürpriz yapmak istedik. Onun kampanyamıza destek olup çevresini yeşillendirmek istemesine çok sevindik. Doğa ve yeşil sevgisi ile dolu olan bu güzel insanla tanışmak ve kampanyamıza desteğinden dolayı onu tebrik etmek istedim. Bizim asıl dileğimiz ve amacımız da zaten insanlara doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılamak. İsmet bey gibi ağaçlara sahip çıkan insanların sayısının çoğalması en büyük amacımız” diye konuştu.