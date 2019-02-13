İsmini sorduğu genç öyle bir cevap verdi ki, başkan hayretler içinde kaldı

Seçimler öncesi propaganda faaliyetlerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği öğrenci yurdunda ismini sorduğu Kongolu Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Abdoulkarim Kasongo Kaloba Mobutu Seseseko Ngubegdu Wa Zabanga'nın isminin 55 harften oluştuğunu duyunca kulaklarına inanmayıp tekrar sordu. Bu kadar uzun ismini tek seferde söyleyen öğrenci, belediye başkanını şaşkınlığa uğrattı.

Öğrenci yurdunda başka bir Nijerli öğrencinin memleketini soran Başkan Alinur Aktaş, ‘Trabzon' cevabını alınca yurtta kahkaha dolu ânlar yaşandı. Dünyanın her yerinden öğrencilerin bulunduğu Türkiye Diyanet Vakfı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle sohbet eden Alinur Aktaş, öğrencilerin tek tek sıkıntılarını dinledi.

İsminin uzunluğuyla duyanların kulaklarına inanamadığı Abdoulkarim Kasongo Kaloba Mobutu Seseseko Ngubegdu Wa Zabanga, “Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. İsmimi söyleyince kimse bir şey anlamıyor. İsmim 55 harften oluşuyor. Başkan da anlamadı, tekrar sordu” dedi.