İspanyol yazar Nilüferli kitap kurtlarıyla buluştu

İspanya'dan gelerek Misi Yazıevi'nde roman çalışmalarını sürdüren İspanyol yazar Candido Paniagua Pousa, Üçevler Kütüphanesi'nin minik okurlarıyla keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklara İspanyolca renkler ve sayıları öğreten yazar, çocuklardan da Türkçe okunuş ve yazılışlarını öğrendi.

Nilüfer Kütüphaneleri, düzenlediği etkinliklerde değerli yazar ve şairleri her yaştan okurla buluşturmaya devam ediyor. Daha önce birçok yazarla bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi'nin çocuk okurları, bu kez İspanyol yazar Candido Paniagua Pousa ile keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. İspanya'da bulunan Residencia Literaria 1863 isimli yazı evinin gerçekleştirdiği bir yarışmada eseriyle ödüle değer görülen İspanyol yazar Candido Paniagua Pousa, ödül olarak Türkiye'ye gelmek istedi. Residencia Literaria 1863 isimli yazı evinin tavsiyesi üzerine Nilüfer Belediyesi bünyesindeki

Misi Yazıevi'nde konaklamaya başlayan İspanyol yazar Candido Paniagua Pousa, yaklaşık bir aydır yeni romanı için çalışmalarını da burada sürdürüyor.

Yazar Candido Paniagua Pousa, Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte de, çocuk okurlarla buluştu. Üçevler Kütüphanesi okurlarının katıldığı etkinlikte Candido Paniagua Pousa çocuklara sayı ve renklerin İspanyolca okunuş ve yazılışını öğretirken, çocuklar da İspanyol yazara Türkçe sayı ve renkler öğretti. Renkli anların yaşandığı etkinlikte İspanyol yazar, çocuklara İspanyolca şarkı da söyledi. Etkinliğin ardından açıklama yapan İspanyol yazar, Türkiye'ye geliş sürecini, Misi, Nilüfer ve Bursa hakkında görüşlerini dile getirdi.

Misi Yazıevi'ne gelerek eşsiz bir tecrübe yaşadığını vurgulayan Candido Paniagua Pousa, “Misi'nin ve şehrin sokaklarında kendimle baş başa kalabilmek, kaybolup yürüyebilmek benim üretkenliğimi fazlasıyla artırdı. Türkiye'ye ilk kez geldim. İlk kez yazma amacıyla ülke değiştirdim. Misi'de doğanın içinde, tarihi dokuyu hissettim. Misi, Nilüfer ve Bursa'nın birçok noktasını gezdim. İnsana çok fazla ilham veren bir kent. Buradan aldığım ilhamla Misi Yazıevi'nde roman çalışmamı sürdürüyorum” diye konuştu.