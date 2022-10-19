İstanbul Caddesi Bursa'nın yeni vitrini oluyor

İstanbul Caddesi'ni ayrıcalıklı kentsel dönüşüm projesiyle Bursa'nın vitrini haline getirmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleriyle uzlaşmanın sağlandığı binalarda yıkımlara devam ediyor. Bu arada, projede vatandaşlarla uzlaşma oranı yüzde 75'e ulaştı.

Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle muhtemel depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan kaldırırken diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalara hız verdi. Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi'nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi'nde, bir taraftan inşaatlar yükselirken diğer taraftan Beşyol Kavşağı ile çevresini içine alan 240 bin metrekarelik alanda yıkımlar sürüyor.

İnşaatların devam ettiği projeden elde edilecek 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap Dönüşüm Alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullanan Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde vatandaşlarla uzlaşma oranını yüzde 75'e çıkardı. Uzlaşma sağlanan hak sahiplerine ait binaların yıkım çalışmaları devam ederken, proje alanında yer alan 6 katlı bir binanın daha yıkımına başlandı. Bitişik nizam yapılan binanın yan binaya zarar vermemesi için yıkım çalışmaları büyük dikkatle sürdürülüyor.

Vitrin yenileniyor

Kentsel dönüşümlerde vatandaşın beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Beklentilere en üst seviyede cevap vermek adına, elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor ve taşın altına elimizi sokuyoruz. Dönüşüm çalışmalarını kural ve kaideler çerçevesinde, hukuka uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşüm de etap etap sürüyor. Bu proje ile hem İstanbul'dan Bursa'ya girişte kentin vitrini tamamen yenilenmiş olacak hem de bölgenin değeri artacak” dedi.