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İstanbul Caddesi trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Kent Meydanı-Terminal Tramvay hattı inşaatı tamamlama işleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Gençosman’daki raylı sistem istasyon üst geçidinin çelik montaj imalatları yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Kent Meydanı-Terminal Tramvay hattı inşaatı tamamlama işleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Gençosman'daki raylı sistem istasyon üst geçidinin çelik montaj imalatları yapılacak. Bugün (cuma) saat 21:00 ile 05:00 saatleri arasında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı-Gençosman raylı sistem üst geçit arasında trafik çift yönlü kapatılacak olup, trafik alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli olmaları istendi.

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