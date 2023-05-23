İstanbul yolunda kaza yapan tanker trafiği kilitledi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otogaz yüklü tanker orta refüje girerek durdu. Kaza sebebiyle Bursa İstanbul kilometrelerce kuyruk oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, Jandarma rampasından iniş yapan otogaz yüklü tanker orta refüje kayarak durdu. Kaza sonrası herhangi bir gaz sızıntısı ve benzeri bir olumsuzluk yaşanmazken, İstanbul yönüne trafik ekipleri tarafından araçlar alternatif güzergahlardan gönderildi.

Tankerin bulunduğu yerden çıkartılmasının ardından trafik yeniden eski haline döndü.