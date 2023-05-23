İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul yolunda kaza yapan tanker trafiği kilitledi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otogaz yüklü tanker orta refüje girerek durdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otogaz yüklü tanker orta refüje girerek durdu. Kaza sebebiyle Bursa İstanbul kilometrelerce kuyruk oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, Jandarma rampasından iniş yapan otogaz yüklü tanker orta refüje kayarak durdu. Kaza sonrası herhangi bir gaz sızıntısı ve benzeri bir olumsuzluk yaşanmazken, İstanbul yönüne trafik ekipleri tarafından araçlar alternatif güzergahlardan gönderildi.


Tankerin bulunduğu yerden çıkartılmasının ardından trafik yeniden eski haline döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.