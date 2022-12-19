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İstanbul'a gidecekler dikkat

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü’nün (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü'nün (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.


Olumsuz hava koşullarından dolayı İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Buna göre BUDO'nun iptal edilen seferleri şöyle: "15.25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 14.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 14.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi."


İDO'nun iptal edilen seferleri: "12.00 Bursa - Yenikapı- Kadıköy, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma."

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