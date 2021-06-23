İstanbul'daki müsilaj temizliği için Bursa devrede

Bursa sahillerinde müsilajla mücadele çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda İstanbul sahillerindeki mücadeleye destek maksadıyla BUSKİ bünyesindeki 3 vakumlu araç ve bu araçlarda görevli 9 personeli İstanbul'a gönderdi.

Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında Mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan ve kısa sürede tüm Marmara'yı saran, denizi açık kahverengine boyayan müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden 22 Mayıs'tan buyana yaklaşık 600 metreküp müsilaj toplandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin etkili çalışmaları sonucu özellikle son bir haftada sahillerdeki müsilaj oranı yok denecek kadar azalırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi şimdi de İstanbul'daki mücadele çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul'a 3 araç gönderildi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararıyla müsilajla mücadelede kullanılacak araç ve ekipman envanterinin çıkarılarak gerekli görevlendirme ve yönlendirilme görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne verilmişti. Genel Müdürlük, İstanbul sahillerindeki müsilajla mücadele çalışmaları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de araç ve şoför talebinde bulundu. Bu güne kadar Bursa sahillerinde etkili bir çalışma sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi de BUSKİ bünyesindeki 3 vakumlu araç ve bu araçlarda görevli 9 personeli İstanbul'a gönderdi.