İşte gıda fiyatlarını arttıran sebepler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, dünyada artan emtia fiyatları, dünya merkez bankalarının para basması, ülkelerin pandemiyle aşırı stoklama yoluna gitmesi, kuraklık; lojistik ve ambalajlama maliyetlerinin artmasının gıda fiyatlarını arttırdığını belirterek, "Günü kurtaracak çözümler üretmek yerine, mevcut sorunların çözümüne yönelik üretim planlaması ve uzun vadeli tarım politikası oluşturmak öncelikli yapmamız gerekenler arasında" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tarım Meclisi; Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı, Tarım Meclisi'nden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Meclis Başkanı Murat Ülkü Karakuş başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı yaptığı açılış konuşmasında, Tarım Meclisi'nin gıda fiyatlarında yaşanan artışı değerlendirmek üzere özel gündemle toplandığını söyledi. Tüm dünyayı tehdit etmeyi sürdüren pandemi sürecinde gıda fiyatlarının sadece Türkiye'de değil dünya genelinde artış gösterdiğine dikkat çeken Özer Matlı, “Ülkemizde ise pandemi dönemine ek olarak gıda sektöründe mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışlar, fiyatlardaki artışlarda etkili oldu. Bunun sonucunda da sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zamlar yapıldı” dedi.

"Tarım politikaları uzun vadeli güncellenmeli"

Gıda fiyatlarıyla ilgili denetlemelerin bakanlık nezdinde devam ettiğini ifade eden Özer Matlı, “Haksız fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz mücadele edilmeli ancak temel sebepler de göz ardı edilmemeli. Dünyada artan emtia fiyatları, dünya merkez bankalarının para basması, ülkelerin aşırı stoklama yoluna gitmesi, kuraklık sonucu artan arz-talep dengesizliği, lojistik, ambalajlama ve Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ile gelen ilave maliyetler tarımsal ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 100 oranında ciddi fiyat artışlarına sebep olmuştur. Öyle ki temmuz ayında 180 dolar civarında olan mısırın tonu, bugün 300 dolara yaklaşmış durumda. Yine özellikle ay çekirdeğinde sezon başında 2 bin 200 lira fiyat beklenirken, harmanda fiyat 3 bin 800, 4 bin lira olarak gerçekleşti. Bu nedenle öncelikle yapmamız gereken günü kurtaracak çözümler üretmek yerine, mevcut sorunlarımızın çözümüne yönelik üretim planlaması ve sonucunda uzun vadeli tarım politikaları oluşturmaktır” diye konuştu.

“Tarım sektörünün sorunlarının çözümü için girişimlerimiz yoğun şekilde sürüyor”

Tüm sektör paydaşlarından alınacak çözüm önerilerinin, Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB Yönetimine bir rapor halinde sunulacağını belirten Matlı, “Gıda fiyatlarındaki dengesizliğin önüne geçilmesini sağlayacak olan tarımsal üretimin artırılması ve verimli hale getirilmesi için öncelikle iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, üreticimizin tarımsal emeklerini güvence altına alan Tarım Sigortaları Sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tarımsal üretimde mazot, gübre, ilaç başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile gıda maddelerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının düşürülmesi, tarımda kullanılan elektriğin tarımsal destekleme kapsamına alınması gibi bir dizi tedbirleri içeren önerilerimizi, Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklara ileterek, önümüzdeki günlerde düzenlenecek toplantılarla sorunların çözümü noktasındaki çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.