İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşte kayıp Derya"yı arama çalışmalarından sıcak görüntüler

Bursa’da dün akşamüstü azgın sel sularına ailesiyle kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz aranıyor.

Bursa'da dün akşamüstü azgın sel sularına ailesiyle kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 250 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz aranıyor. Şelalelerde, vadilerde devam eden çalışmalar böyle görüntülendi.


Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur kısa sürede Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere mahallelerini vurdu. Bölgede aynı aileden 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Gün boyunca hasarlar sarılmaya çalışılırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gün boyunca bölgede incelemelerde bulundu.


Dere yatağına yaptıklarını evde sel sularına kapılan 5 kişilik Bilen ailesinin 4'ünün cansız bedenine ulaşılmış, ailenin ferdi 16 yaşındaki Derya Bilen'in ise izine rastlanılmamıştı. Bölgede AFAD, JAK, UMKE, AKUT, NAK, BAKUT, ANDA, İHH ile toplam 250'yi aşkın sivil arama kurtarma ekipleri tarafından Derya Bilen, derin vadiler, şelaleler, uçurumlar ve dere yataklarında baton ve sopalarla didik didik aranıyor. Zor bölgelere halatlarla iniliyor. Aramalara havadan da insanlı keşif uçağı (UKİ) destek sağlıyor. Kendi güvenliklerini de elden bırakmayan arama kurtarma ekipleri talihsiz kızın bulunması için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu gece de çalışmalarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.