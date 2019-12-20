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İşte kuraklığın fotoğrafı

Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu.

Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı'nın yüzde 90'ı kurudu. Susuz arazinin havadan görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.


Uludağ'dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan göl kurudu. 3 bin dönüm üzerine kurulu gölde bu yıl aşırı oluşan kuruma, Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Ovaya kurulan fabrikaların yer altı sularını büyük oranda çekmesiyle birlikte sondajlarla da su ihtiyacını karşılamayan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Önceki yıllarda 5 metreden su çıkan ovada artık 250 metreden su çıkıyor. Ovayı besleyen gölün de kuruması üzerine çiftçiler ne yapacağını düşünüyor. Sanayicilerin ovanın suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor" dedi.

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