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İşte Nilüfer'in toplanma alanları

İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz ve deprem toplanma alanları tartışılırken, Nilüfer Belediyesi deprem toplanma alanları ile ilgili güncellenmiş listeyi kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz ve deprem toplanma alanları tartışılırken, Nilüfer Belediyesi deprem toplanma alanları ile ilgili güncellenmiş listeyi kamuoyu ile paylaştı.


2017 yılında kurulan ve her yıl yaklaşık 5000 kişiye temel afet bilinci eğitimlerinin verildiği Nilüfer Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, 22 adet Deprem Öncü Hareketlerini İzleme İstasyonunda da yer hareketlerini izliyor.


Öte yandan nüfusu en yoğun 27 mahallede bulunan Mahalle Afet İstasyonları'nda da her ay düzenli bakım çalışması yapılıyor. Bu istasyonlarda deprem olduğunda civardaki insanların kullanabileceği basit tahkimat malzemeleri ile battaniye vb. malzemeler bulunuyor.

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