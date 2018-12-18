İstihdam garantili ilk mikro mekanik bölümü Bursa'da açılıyor

Bu yıl 150. kuruluş yılını kutlayan Tophane Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda meslekî eğitimin 2023 vizyonu ile Türkiye'de bir ilk olarak Bursa'da açılacak mikro mekanik alanının değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş da yer aldı.

İleri teknolojinin temelini oluşturan mikro mekanik alanında, istihdam garantili mesleki eğitime ilk olarak Bursa'da başlanacağını belirten Sabahattin Dülger, “Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, otomotiv, endüstri, biyo teknoloji, uzay-havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan mikro mekanik alanında, istihdam garantili meslekî eğitim verilecek. Bakanımız Ziya Selçuk'a, vekilimiz Osman Mesten'e ve Türkiye Saatçi İş Adamları Derneği Başkanı Hayrettin Akpınar'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Mesleki eğitimin 2023 vizyonu ile Türkiye'de bir ilk olarak Bursa'da açılacak mikro mekanik alanının değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda meslekî eğitimde öğrenci devamsızlıkları da masaya yatırıldı. Öğrenci devamsızlıklarının azaltılması ve başarının artırılması konusunda yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantının ardından Sabahattin Dülger ve beraberindekiler Tophane Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim atölyelerini gezdi.