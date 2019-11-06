İstihdam için dev organizasyon

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve Kent Konseyi iş birliğiyle 21 Kasım 2019 tarihinde ‘Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması'nın (BİİB) bir yenisi daha gerçekleştirilecek. Merinos AKKM'de çok sayıda firma istihdam talebi toplayacak.

BTSO, istihdam seferberliği kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde Bursa'nın dört ayrı noktasında İstihdam Bürolarını hizmete açan BTSO, düzenlediği istihdam buluşmaları ve şehrin farklı bölgelerinde istihdam talebi toplayan mobil aracı ile bu konuda önemli çalışmalara imza attı.

İstihdam seferberliği kapsamında BTSO, Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilecek ‘İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması 2019' işçi ve işvereni buluşturacak. İş hayatı ve kariyer fırsatlarına yönelik birçok faaliyetin gerçekleştirileceği organizasyonda 150'yi aşkın firma istihdam talebi toplamak için hazır bulunacak. Bursa'daki en kapsamlı işçi işveren buluşmalarına ev sahipliği yapacak olan organizasyonda ayrıca sertifikalı eğitimler, konferanslar ve staj görüşmeleri de olacak.

Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşmasında işçi ve işveren buluşmalarının haricinde özellikle kariyer geliştirme noktasında da birçok faaliyet yer alacak. Merinos AKKM'de 21-22-23 Kasım 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca çok sayıda faaliyete ev sahipliği yapacak olan organizasyon, ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.