İstihdam Merkezi 71 kişiyi işe yerleştirdi

2020 yılında ise 71 kişi İstihdam Merkezi aracılığıyla iş buldu.

İnegöl Belediyesi, 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek için İstihdam Merkezini kurdu. Merkez belediye binasında 2 personelin görev yaptığı İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşların umudu oldu. 2020 yılında 887 kişinin başvuru yaptığı merkezde, 71 kişi yapılan yönlendirmelerle iş buldu. Merkez, kuruluşundan bu yana ise 300 dolayında vatandaşın işe yerleştirilmesini sağladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün nüfusuyla ve ekonomisiyle ciddi kazançların sağlandığı bereketli topraklar olduğuna dikkat çekti. Şehrimizde işsizliğin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Aslında istihdam denildiği zaman eksi istihdamdan bahsedebileceğimiz bir yer. Sadece kişilerin meslekleri ve yeteneklerine göre iş bulma pozisyonları noktasında iş bulma konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle göreve gelmemizin 1'inci yılında belediyemiz bünyesinde bir İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada amacımız kişilerin verilerini toplayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek ve bu süreçte hem iş arayan vatandaşlarımıza hem de işverene yardımcı olmaktı. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da görmüş olduk. İstihdam Merkezimiz geride kalan 2 yılda 300 dolayında vatandaşımıza iş imkanı sağladı” dedi.

İstihdam Merkezi'nin 2020 yılı verilerinden de söz eden Başkan Taban, “2020 yılında İstihdam Merkezimize 739 şahsen başvuru yapıldı. Mail yoluyla 44 başvuru gelirken, doğrudan şahsıma ve Başkan Yardımcılarımıza ise 57 talep iletildi. Ayrıca 43 engelli başvurusu ve 4 yabancı uyruklu başvurusu yapıldı. Toplamda 887 kişi 2020 yılında İstihdam Merkezimize başvurdu. Bunlardan 779'unu arkadaşlarımız İş-Kur sistemi aracılığıyla çeşitli iş ilanlarına yönlendirdi. 1152 kişi ise firmaların merkezimizden talebi üzerine başvuru formlarından firmalara yönlendirildi. Yılsonunda toplamda 71 kişinin İstihdam Merkezimiz aracılığıyla işe yerleştirilmiş olduğunu gördük” dedi.