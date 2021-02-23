İstihdam Merkezi aracılığı ile 50 kadın personel alınacak

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, 50 kadın personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, kablo üretimi yapılan Murat Ticaret'te çalışmak üzere 50 kadın personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Murat Ticaret firması, kablo üretim tesisi için işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda 18-40 yaş arası 50 bayan personel alımı yapılacak. Çalışanların çocukları için kreş imkânı sağlanan firmada, çalışma saatleri ise 08.00-18.00 olacak. Alım için başvurmak isteyenlerin 26 Şubat 2021 Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak başvuru kabulüne katılması gerekmektedir. Başvuru kabulünde İstihdam Merkezimiz temsilcileri ile firma temsilcileri yer alacaktır. Yapılacak alımla ilgili teferruatlı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler” denildi.