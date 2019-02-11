İstihdama devlet desteği

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), iş dünyasındaki yenilikleri ve gelişmeleri üyelerine aktarmaya devam ediyor. İnegöl İŞKUR Müdürlüğü ve İnegöl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü iş birliğiyle 13 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da İTSO üyelerine yönelik “İstihdamda Devlet Destekleri ve Teşvikler” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriliyor.

İŞKUR ve SGK uzmanlarının sunumuyla gerçekleştirilecek seminerde, kanunlarda yapılan yeni düzenlemelerin haricinde istihdamın korunmasına yönelik olarak kısa çalışma uygulamaları, istihdamın artırılmasına yönelik olarak teşvikler ve imâlat sektörü başta olmak üzere nitelikli işgücünün yönetilmesi ve aktif işgücü programları gibi konular ele alınacak.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ülkemizin kalkınması için başlatılan istihdam hareketi bütün hızıyla devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. İTSO olarak SGK ve İŞKUR iş birliğiyle düzenleyeceğimiz bilgilendirme toplantısında üyelerimizin istihdam esnâsında faydalanabilecekleri devlet destekleri ve teşviklerini ele alacağız. Faydasını göreceğimiz bir çalışma olacağına inanıyoruz. Bütün üyelerimizi seminere katılmaya davet ediyoruz” dedi.