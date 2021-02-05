İstihdama Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi'nin geliştirdiği sosyal sorumluluk projeler takdir topluyor. 2020 yılında Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi'ne (OKİM) başvuran 81 kişi çalışma hayatına başlarken, Osmangazi Meslek Edindirme Kursları'na başvuran 4 bin 222 vatandaş da Millî Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki sertifika sahibi oldu.

Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de pek çok örnek projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, OSMEK ve OKİM projeleriyle binlerce vatandaşın hayatına ışık tutuyor. Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM)'ne başvuran vatandaşlarla birebir gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 2020 yılında başvuru yapan 2 bin 396 kişi, 3 bin 814 açık pozisyon için firmalara yönlendirildi. Firmalar ile vatandaşların gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında ise pandemi şartlarına rağmen 81 kişi iş sahibi olarak çalışma hayatına katıldı.

OKİM projesi ile doğrudan istihdama yönelik hizmet veren Osmangazi Belediyesi, OSMEK kursları ile de binlerce vatandaşı meslek sahibi yapıyor. Bugüne kadar OSMEK aracılığı ile 75 farklı branşta mesleki eğitim veren kurslara, 2020 yılında 4 bin 222 kişi katıldı. Katılımcıların mesleki olarak çalışabileceği alanlarda yetkinliklerini arttırmanın yanı sıra, kendilerine fayda sağlayacak hobi ve sanat faaliyetlerinin de yer aldığı kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.

Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi ve OSMEK kurslarının, istihdama yönelik çok ciddi katkılar sağladığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak istihdama ciddi şekilde katkı sağlıyoruz. Özellikle kadın personelin çalışma şansı daha yüksek olan sektörlere yönlendirmelerimizde, kadın vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Meslekî eğitim alanında personel talebi olan meslek kollarında, talepleri karşılama konusunda kurs açıp, vatandaşlarımızın yetişmesini ve uzmanlaşmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan kurslarımızda aldıkları eğitim sonrasında yaptıkları üretimi bir gelir kapısı haline getirdiklerine dair geri dönüşler, bizleri fazlasıyla mutlu ediyor” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi ile imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında ‘Girişim 2020 Programı'nı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, eğitim programları sayesinde girişimci adaylarının iş fikirlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarını kaydetti. Dündar, “Girişim 2020 programında 19 girişimci adayı temel uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra temel finans, pazarlama, marka yönetimi, liderlik ve ekip yönetimi, proje yazma ve fon kaynakları gibi ilâve eğitim modülleri ile desteklendi. Eğitimler sonrasında yapılan ara değerlendirme komisyonu toplantısı sonucu, 10 girişimci adayına mentorluk verilerek iş fikirlerini geliştirmeleri ve yatırımcıyla buluşmaları sağlandı” diye konuştu.