İstiklal şairi anıldı

Yıldırım Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü münasebetiyle Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u sergi, tiyatro gösterisi, müzik ve şiir dinletisiyle andı.

Yıldırım Halk Eğitim Müdürlüğü ve YIL-MEK paydaşlığında gerçekleştirilen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün vatandaşlarla birlikte YIL-MEK kursiyerleri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy temalı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergi büyük beğeni topladı. Gerçekleştirilen İstiklali Yazanlar Tiyatro Gösterisi ve Çanakkale Şehitlerine Şiir Dinletisi seyircilerden tam not aldı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Türk Milletinin hislerine tercüman olan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bizlere İstiklal Marşı'nı armağan ederek önemli mesajlar vermiştir. Bizde, üstadımızın bize bıraktığı milli ve manevi değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve milli marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.