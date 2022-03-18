'İstiklal Yolu' Malatya'ya uzandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle Malatya Battalgazi Belediyesi'nin daveti ile ‘İstiklal Yolu Mehmet Akif' adlı oyunla Battalgazili sanatseverlerle buluştu.

Bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olan, Ankara'nın tozlu yollarında yeni meclis ile Taceddin Dergahı arasında geçen, bir ulusun İstiklal Marşının yazılma hikayesini anlatan oyun, izleyicileri gözyaşına boğdu. İlk gösterimin sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularını tebrik ederek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Genel Sekreter Ulaş Akhan'a teşekkür etti.

Başkan Güler, oyundan çok etkilendiğini belirterek, Mehmet Akif'i oynayan Suat Onur Çalık'a çiçek verdi. Malatya Muharip Gaziler Derneğinden gelen gazilerin gözyaşlarını tutamadığı ikinci gösterimin sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Seyirciler, oyunun sonunda tiyatrocularla bol bol fotoğraf çektirdi.