İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşyeri alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir restoran alev alev yanarak küle döndü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir restoran alev alev yanarak küle döndü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan işyerinde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle halkı itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne haber verdi. İtfaiye ekiplerinden önce yangın yerine gelen orman işletme ekipleri alev topuna dönen iş yerine müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri ise yangın yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu işyeri kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.