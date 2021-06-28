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İtfaiyeden kedi operasyonu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir binadaki anne kedi ve yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir binadaki anne kedi ve yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.


Şeyh Müftü Mahallesi'ndeki bir apartmandan kedi sesi duyan ev sâkinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi, önce binanın giriş katında araştırma yaparak kedilerin yerini tespit etti. Anne kediyle ile birlikte 5 yavrusu, binanın ilk katında arka bahçeye bakan bir odada bulundu. Anne kedinin doğum yaptıktan sonra yavrularını soğuktan korumak için evin içine taşıdığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, evin içinden çıkardıkları kedileri ilgili mercilere teslim etti.

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