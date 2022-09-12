İTSO Türkiye birincisi oldu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son yapılan TOBB Akreditasyon denetiminde Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kendi dönemi içerisinde en yüksek puanı alarak TOBB tarafından 1'incilik ödülüne layık görüldü.

TOBB Akreditasyon Sistemi, Türkiye'deki Odaları en az Avrupa ülkelerindeki üst düzey Odaların hizmet standardına taşırken, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası da 2014 yılından bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sisteminde “A” sınıfı akredite olarak Türkiye'de üyelerine en iyi hizmet veren Odalardan bir tanesi konumunda bulunuyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son yapılan TOBB Akreditasyon denetiminde Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kendi dönemi içerisinde en yüksek puanı alarak TOBB Başkanı tarafından 1'incilik ödülüne layık görüldü. 9 Eylül 2022 tarihinde TOBB'da 3 yılda bir yapılan törende tüm oda ve borsalar arasında sahneye ilk davet edilen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, birincilik ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldı.

Başkan Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize memnuniyete dayalı ve çözüm odaklı olarak 5 yıldızlı hizmet sunmaktayız. Üyelerimizin ticaretlerini geliştirmeye yönelik proje ve faaliyetler, sektörel ve yerel sorunların çözümü konusunda ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar, üyelerimizin talepleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz hizmet yelpazesi ile Türkiye'deki sayılı odalar arasında yer almaktayız. Bu noktada TOBB tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösteriliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalar sonucunda bugün bu başarının taçlandırılması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Son yapılan TOBB Akreditasyon denetimleri nihayetinde Odamız, Ticaret ve Sanayi Odaları arasında kendi dönemi içerisindeki en yüksek puanı alarak Türkiye birincisi olmuştur. Şehrimize her noktada katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bir yandan, üyelerimizin çağın gerekliliklerini yerine getirerek kendilerini güncel global piyasa koşullarına adapte etmeleri ve bu doğrultuda ticari arenada geri planda kalmamaları adına elimizden gelen desteği vermeye diğer yandan da şehrimizin ve ekonomimizin en iyi şekilde gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu başarının Odamıza kazandırılmasında öncülük eden başta Yönetim Kuruluma, Oda Meclisimize ve Meslek Komitelerimize, başta Genel Sekreterimiz olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, ödül töreninde bizlere birincilik ödülünü takdim eden Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a ve tüm sorunlarımızı dinleyerek çözüm noktasında her zaman desteğini yanımızda gördüğümüz TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederim” dedi.