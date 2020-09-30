İTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'da haziran, temmuz ve ağustos aylarında açılan şirket sayısının 2019'un aynı dönemine göre neredeyse iki kat arttığını belirterek, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür inancıyla kentimizin ve ülkemizin geleceği için çalışan bütün girişimcilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

BTSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı video-konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 63 meslek komitesinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda ekonomi gündemine ilişkin istişareler gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2021 ve 2023 yılları arasını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nın öncelikleri arasında istihdam, dijitalleşme, girişimcilik ve yüksek katma değerli üretim gibi konuların yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Burkay, finansal istikrarla tasarrufların artırılması gibi temel dinamikler sayesinde programın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine imkan sağlayacağına inandığını kaydetti. Başkan Burkay, yeni programdaki hedeflerin yakalanması adına da Bursa iş dünyası olarak var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Burkay, pandemi sürecinin zorluklarıyla mücadele edilen ve ezberlerin bozulduğu bu dönemde, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranları ve ihracatta yukarı yönlü performansın ekonomideki toparlanmanın işareti olduğunu vurguladı. Bursa'da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kurulan şirket sayısı verilerini paylaşan Başkan Burkay, “Bursa'da söz konusu aylarda açılan firma sayısı 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artışla 1.223 oldu. Kapanan firma sayısı 268 ile sınırlı kaldı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayının tamamında 319 firma açılırken, bu yıl Eylül ayının sadece ilk 3 haftasında 360 yeni firma kuruldu. Karamsarlığa kapılmadan, motivasyonunu yitirmeden, ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancıyla kentimizin ve ülkemizin geleceği için çalışan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yılın son çeyreğine girerken koronavirüs salgınının ekonomide en önemli belirsizlik unsuru olmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Burkay, BTSO olarak pandeminin ilk günlerinden bu yana 46 bin Oda üyesini ve çalışanlarını virüsün etkilerinden korumak için büyük bir çaba gösterdiklerini anlattı.

Kriz masası ve acil eylem planıyla tüm sektörlerin talep ve önerilerinin takipçisi oldukların ifade eden Burkay, “Başta Whatsapp, mail ve telefon hatlarımızla üyelerimizin Odamıza 7 gün ve 24 saat boyunca ulaşabilmesine imkân oluşturduk. Bizlere ulaşan görüşleri rapor hâline getirerek, TOBB ve ilgili bakanlarımıza en hızlı şekilde ulaştırdık. Bunların büyük bir kısmı hayata geçti. Başta istihdamı koruyan kısa çalışma ödeneği olmak üzere, sektörlerimize can suyu olan kredi paketlerinden vergi ve SGK primlerinin ertelenmesine, KGF desteklerinden hafta sonu çalışma izinlerine ve sektörlerimizin mücbir sebep kapsamına alınmasına kadar birçok düzenlemenin harekete geçirilmesinde etkin rol üstlendik. Hazırladığımız raporlar ışığında ekonomi yönetimimiz tarafından hazırlanan destek paketleri reel sektörümüzü ayakta tuttu.” dedi.

Yeni normalde tüm sektörleriyle daha güçlü bir Bursa hedefi

Reel sektörün zorluklarla dolu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Burkay, başta perakende ve hizmet sektörleri olmak bazı sektörlerin pandemiden daha çok etkilendiğine vurgu yaptı. Burkay, eğitim, tıbbi cihaz, turizm, servis taşımacılığı, düğün salonu işletmeleri ve diğer sektörlerde yaşanan sıkıntıları her platformda dillendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Salgın, uzun yılların getirdiği birikimi tahrip etti. Ancak aşı bulununca bu kaos ortamından kurtulabileceğiz. Ardından belirsizliklerin yanında çok önemli fırsatları da barındıran yeni normale başlayacağız. Pandemiden çıkış sürecinde bu fırsatları değerlendirebilmemiz için işletmelerimizin ayakta kalabilmesi çok önemli. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları koruyarak yeni normalde tüm sektörleriyle daha güçlü bir Bursa ekonomisi oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

BTSO olarak Bursa sanayisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı bir üretim yapısına geçişini sağlamak adına başlattıkları ‘sanayide nitelikli dönüşüm hamlesi' kapsamında çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Burkay, “Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB'da birinci etapta altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde inşaat aşamasına geçiş süresi ortalama 12-13 yılken TEKNOSAB'ı 4 yıl gibi kısa bir sürede inşaatlara başlayacak konuma getirdik. Şehir içinde dağınık ve düzensiz şekilde yerleşen KOBİ'lerin büyümesine imkan sağlayacak yeni ve modern alanlara taşınması için KOBİ OSB projemizi başlattık. Projemize ciddi bir talep var. Tüm çalışmaları tamamladık. Bu projemizin hızla hayata geçmesini istiyoruz. Yerel yönetimden destek beklentimiz var. KOBİ OSB sanayide dönüşüme imkan sağlamanın yanında şehrimizin birçok yapısal sorununa da çare olacak.” şeklinde konuştu.