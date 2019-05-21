İTSO'dan Alinur Aktaş'a ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri, İMOS Başkanı Okan Güler ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 31 Mart seçimlerinde göreve gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette Uğurdağ, “İnegöl ve Bursa iş dünyasında yaşanan gelişmeleri, giderilmesini temenni ettiğimiz sıkıntıları ve ileriye yönelik projelerimizi kendisiyle paylaşarak istişare ediyoruz. Mobilya ve inşaat sektörleri başta olmak üzere ilçemizde ve şehrimizde hizmet eden sanayicilerimizin yaşanan ekonomik darlık sürecini en az zararla çıkarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına bizler de elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Bu noktada başkanımızın da bizlere destekleri olduğunu biliyoruz. Kendisine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart seçimlerini geride bırakarak 1 Nisan tarihi itibariyle görevimize başladık. Bursa'nın her köşesine kaliteli hizmet sunmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Tabi İnegöl'ün benim için ayrı bir yeri var. İnegöl'de doğdum ve büyüdüm, uzun yıllar İnegöl Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdim. İnegöl'ün kalkınması ve gelişmesi adına gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. İnegöl'ün ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimi için biz de üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Artık önümüzde yeni bir görev dönemi bulunuyor. Halka hizmet Hakk'a hizmettir anlayışı ile bu dönem içinde tüm şehrimize en faydalı hizmetleri sunmaya çalışacağız. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uğurdağ ve Güler, ziyaret sonunda Aktaş'a hediye takdiminde bulundu.