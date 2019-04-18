İTSO'dan dış ticaret semineri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle dış ticaret semineri tertiplendi. Seminerde ilk olarak söz alan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Bülent Ferik, ‘İhracat Mevzuatı ve Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri' konusunu ele aldı. Ticaret Uzmanı Bülent Ferik, “İhracat belge üzerinden yürütülen bir süreçtir. En başta gümrük beyannâmesi geliyor. Diğer bir önemli belge ise ihracatçının keseceği faturadır. Ürünün vasfına göre birtakım teknik düzenlemeler de aranabiliyor. Bazı gıda ürünleri standarda tabidir, bunlar için standart kontrol belgesi düzenlenmesi gerekir. Antika, tarihi eserler, eski halılar gibi ürünler için analiz raporu düzenlenmesi gerekiyor. Bazı ülke ihracatçıları ise karşı ülkeden bir gözetim belgesi alınarak malların gönderilmesini zorunlu kılabiliyor. Bu da genelde gelişmekte olan ülkelerin yaptığı bir uygulamadır. Eğer böyle bir ülkeye ihracat yapacaksanız öncelikle ülkemize yerleşik olan ve o ülke tarafından yetkilendirilmiş olan firmadan bir belge almanız gerekiyor. Her ülkede böyle bir zorunluluk yok ama Afrika'da bazı ülkeler bunu istiyorlar. Bitkisel ürün ihracatında ürünler için Tarım İl Müdürlüklerinden bitki sağlık sertifikası alınması gerekiyor, hayvanîl ürün söz konusuysa yine aynı yerden sağlık sertifikası alınması gerekiyor. İthalatçı ürünler gıda ürünlerinde ilave analizler de isteyebiliyorlar. Bu da ülke ve ürün bazında değişebiliyor. İhracatta kullanılan bir diğer belge ise ürünün menşeini gösteren Menşe Şahadetnamesidir. Bunlar genelde anlaşma tarafı iki ülke arasında kullanılan belgelerdir. Bu ürünün fonksiyonu, ihraç edilen ürünün çıkış ülkesi menşeili olduğunu ve dolayısıyla tercihli tarifeden yararlanma hakkı olduğunu gösteren bir belgedir” dedi.

‘İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları' konusunda bilgilendirmede bulunan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Koray Berksoy, ihracata hazırlık desteklerinin pazarlama destekleri ve yüksek katma değere yönelik destekler olarak ele alındığını anlattı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Betül Süren ise, ‘İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları' konusundan bahsetti. Süren, “4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre ihracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. İhracatçı olmak için vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişi olmak, tüzel kişi statüsü olmasa da hukukî tasarruf yapma yetkisine sahip ortaklık olmak ve ilgili ihracatçı birliğine üye olmak gerekir” şeklinde konuştu.