İTSO'dan eğitime destek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 15 yıldır gerçekleştirdiği eğitime destek kampanyası geleneğini sürdürüyor. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kampanya dahilinde İnegöl'de eğitim veren 68 ilkokul ve ortaokulda tespit edilen 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolileri törenle okul idarecilerine teslim edildi.

İTSO binasında gerçekleştirilen törende konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “2019 yılı eğitim yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Odamız, 15 yıldır İnegöl'de ilk ve orta dereceli öğrencilere yardım kampanyası düzenliyor. Ticaret ve Sanayi Odamız, 15 yıldır bu yardımları yaparken 12 bin öğrenciye ulaşmış durumda. Bu sene de toplamda 68 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 800 öğrencimize ayakkabı ve mont yardımı gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte Millî Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize ve velilere yardım etmeye devam edeceğiz. Bu seneki yardımımız 60 bin TL civarında olacak. Millî Eğitim Müdürlüğümüz listeleri ve öğrenci isimlerini bize ulaştırdılar. Bizler de paketlerimizi teslim edeceğiz. Müdürlerimiz yardımların dağıtımını gerçekleştirecek. Yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize ve ailelerine bir nebze de olsa desteğimiz olduysa çok mutlu oluruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, “İnegöl'ümüzün birçok özelliğinin yanında en az bilineni ve en büyük özelliği de hayırsever bir memleket oluşudur. İçerisinde bulundurduğu hayırsever insanları ve kuruluşlarıyla her geçen gün ilçemize yeni hayır kurumları kazandırılmaktadır. Bunların en başında da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız gelmektedir. Yaptırmış olduğu okul ve bugüne kadar eğitime verdiği desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, hazırlanan yardım kolileri 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.